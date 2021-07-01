Школьный учитель запросил $4 тыс за поступление в вуз в Сурхандарьинской области
Школьный учитель попытался выманить у знакомого $4 тыс, обещая обеспечить поступление его сына в вуз, в Сурхандарьинской области. Такое сообщение распространила Генпрокуратура Узбекистана.
В нем говорится, что педагог Ш. Д. втерся в доверие к своему приятелю и пообещал устроить его сына в Госуниверситет физической культуры и спорта, якобы благодаря своим связям в Ташкенте.
Взамен мужчина потребовал от отца абитуриента серьезную сумму - $4 тыс. Мошенник был взят с поличным в момент получения половины требуемого.
Открыто уголовное дело по статьям "Мошенничество" и "Дача взятки" УК РУз, идет следствие.
Ведется следствие.
Вестник Кавказа
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