Железноводск привлекает все больше молодежи

Молодые семьи с детьми стали чаще приезжать в Железноводск – в мае зафиксировали рост числа отдыхающих в возрасте от 34 до 49 лет, а в июне – от 1 до 20 лет. Об этом проинформировали в пресс-службе администрации курорта.

Также в пресс-службе напомнили, что Железноводск исторически позиционировал себя как детский курорт, и в настоящее время эта тенденция возрождается. Так, для гостей горда были подготовлены зоны отдыха, детские и спортивные площадки, тематические терренкуры, курортное озеро.

Ранее глава города Евгений Моисеев сообщил о том, что Железноводск занял пятое место рейтинга среди лучших городов-курортов России за март-апрель.