Кубанские здравницы заработали по новым правилам

Отели и дома отдыха Краснодарского края сегодня заработали по новым правилам, но с небольшими изменениями: с 1 по 31 июля туристы, помимо сертификата о вакцинации или ПЦР-теста могут предъявить "медицинский документ о перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), либо сертификат о перенесенном заболевании COVID-19 из личного кабинета Единого портала государственных и муниципальных услуг (для лиц, со дня выздоровления которых прошло не более шести месяцев до вселения) в электронном виде или на бумажном носителе", - следует из постановления губернатора региона.

Накануне власти Кубани сообщили, что разрешают селить в отели не только привитых от коронавируса, но и переболевших им, и после 1 августа, хотя изначально предполагалось, что с 1 июля будут заселять и тех, и других, а с 1 августа - только вакцинированных, - передает "Интерфакс".

Кроме того, согласно указу, детям до 6 лет включительно ПЦР-тесты для заселения в отели не потребуются.

Вселение лиц, представивших документы, подтверждающие отвод от иммунизации по медицинским показаниям, а также несовершеннолетних, будет разрешено на основании документа, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-тестирования, выданного не ранее чем за три календарных дня, - говорится в постановлении.