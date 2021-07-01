США тайно запустили неизвестный спутник с МКС

Американский спутник был скрытно запущен с МКС, такие данные ВВС США размещены на сайте space-track.org.

Из них следует, что аппарат, названный BD-28, принадлежит Штатам, пишет РИА Новости.

Когда именно был произведен запуск, не уточняется. Как правило, аппараты запускаются с платформ, которые манипуляторами выносятся за пределы станции.

Эксперт по космонавтике Джонатан МакДауэлл предположил в Twitter, что владельцем спутника может быть частная американская компания, которая не стремится предавать огласке свою деятельность.