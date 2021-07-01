Владимиров сообщил о ситуации с коронавирусом на Ставрополье

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о ситуации с коронавирусом в регионе

По его словам, за минувшие сутки 77 человек выздоровели и были выписаны из-под меднаблюдения, общее количество пациентов, которые справились с болезнью превысило на Ставрополье 54 тыс человек.

"Продолжается тестирование на COVID-19, всего выполнено почти 2 миллиона таких исследований. Каждый день эта работа помогает выявлять новые факты передачи инфекции", - сообщил он, отметив, что все заболевшие получают своевременную медпомощь.