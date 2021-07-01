СМИ: вице-премьером Армении станет Сурен Папикян

И. о. министра территориального управления и инфраструктур Армении Сурен Папикян станет вице-премьером, в его подчинение перейдет институт губернаторов. Об этом сообщает издание "Грапарак" со ссылкой на источники.

В газете отмечают, что правительство планирует передать одному из вице-премьеров функцию кураторства над губернаторами.

"Хотя все это объясняется стремлением повысить подотчетность и эффективность губернаторов, на самом деле Никол Пашинян меняет систему под одного человека", — пишет издание.