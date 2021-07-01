Июль будет засушливым для столичного региона

Июль принесет засуху жителям не только столичного региона, но и всей Центральной России – на протяжении месяца выпадет всего лишь до 30% месячной нормы осадков, - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Второй месяц лета, являющийся в году самым влажным, ознаменуется засухой, которая по климату за последние полвека в среднем случается не чаще одного раза в 9-10 лет. По долгосрочным прогнозам, в регионе ожидается не более 20-30% месячной нормы осадков (норма для июля составляет 94 мм), а на северо-западе Центральной России с неба может и вообще не выпасть ни капли дождя", - сообщил Тишковец, передает РИА Новости.

А вот количество ясных дней в июле в 2-3 раза превысит средние показатели середины лета, соответственно, вырастет и температурный фон, который в течение большей части месяца будет на 0,5-1 градус выше многолетних значений метеостатистики, - добавил синоптик.