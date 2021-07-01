Глава СНБ Израиля собрался в отставку

Советник по нацбезопасности кабинета министров Израиля и глава Совета по нацбезопасности страны Меир Бен-Шаббат принял решение об отставке. Такое заявление распространила канцелярия премьер-министра страны Нафтали Беннета.

"Советник по национальной безопасности и глава СНБ Меир Бен-Шаббат вечером 30 июня проинформировал премьер-министра Нафтали Беннета о своем желании уйти в отставку после того, как проработал на этой должности четыре года", - цитирует его ТАСС.

В сообщении уточняется, что Бен-Шаббат продолжит работу в качестве руководителя СНБ до конца августа текущего года.