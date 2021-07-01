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Лоукостер Wizz Air выполнит рейсы из Кутаиси

Лоукостер Wizz Air выполнит рейсы из Кутаиси

Венгерская низкобюджетная авиакомпания Wizz Air начнет выполнять полеты из международного аэропорта Кутаиси по шести направлениям.

Лоукостер выполнит дополнительные рейсы в Милан, Прагу, Афины, Салоники, Ларнаку и Мемминген. На первом этапе полеты в эти города будут осуществляться раз в неделю.

На данном этапе прямым воздушным путем из Кутаиси можно попасть в 9 европейских стран.

Отмечается, что в июле из аэропорта будет выполнено 153 прямых рейса. Из них 111 – в Европу, и 42 – в Центральную Азию.

Стоит добавить, что данный лоукостер является фаворитом среди граждан Грузии, которые любят путешествовать по Европе.

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Вестник Кавказа

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