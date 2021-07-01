Лоукостер Wizz Air выполнит рейсы из Кутаиси

Венгерская низкобюджетная авиакомпания Wizz Air начнет выполнять полеты из международного аэропорта Кутаиси по шести направлениям.

Лоукостер выполнит дополнительные рейсы в Милан, Прагу, Афины, Салоники, Ларнаку и Мемминген. На первом этапе полеты в эти города будут осуществляться раз в неделю.

На данном этапе прямым воздушным путем из Кутаиси можно попасть в 9 европейских стран.

Отмечается, что в июле из аэропорта будет выполнено 153 прямых рейса. Из них 111 – в Европу, и 42 – в Центральную Азию.

Стоит добавить, что данный лоукостер является фаворитом среди граждан Грузии, которые любят путешествовать по Европе.