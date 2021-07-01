Главная » Новости

В Армении отменили масочный режим для привитых от коронавируса

В Армении отменили масочный режим для привитых от коронавируса

Власти Армении с сегодняшнего дня, 1 июля, отменили обязательное ношение масок в помещениях для вакцинированных от коронавируса, - сообщает Минздрав страны.

С 1 июня маски можно было не носить на открытых территориях. "Для привитых граждан ношение масок в закрытых помещениях будет необязательно с 1 июля", - говорится в сообщении на странице Минздрава страны в Facebook.

Привитыми считаются граждане страны, вакцинировавшиеся двумя дозами препаратов,  зарегистрировавшиеся в системе Armed E-Health и имеющие QR-код, - напомнили в ведомстве.

1195 просмотров





Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!