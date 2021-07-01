Заповедник горит на 7 тысячах кв м в Армении (ФОТО)

Пожар произошел на территории государственного заповедника "Хосровский лес" в Армении, такое сообщение опубликовано на сайте МЧС республики.

Сигнал о возгорании был получен накануне, в 18:52 по местному времени (17:52 мск).

На место событий направились пять пожарных расчетов, две оперативные группы и спасательный отряд.

В общей сложности с огнем борются 81 спасатель и 40 сотрудников ГНКО "Хосровский лес".

На данный момент пламя охватило порядка 7 тыс кв м травы, торфа и можжевельника.