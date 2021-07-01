Автобус попал в аварию в Сочи, есть пострадавшие

МВД по Краснодарскому краю проинформировало о том, что пять человек пострадали в результате лобового столкновения легкового автомобиля с пассажирским автобусом в Сочи

Сообщается, что авария произошла на трассе А-148 "Дублер Курортного проспекта" на транспортной развязке у реки Псахе. Водитель легковушки ВАЗ не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в пассажирский автобус Hyundai. "В результате ДТП в рейсовом автобусе пострадали два пассажира, 27-летний мужчина и несовершеннолетняя 11-летняя девочка, в легковом автомобиле пострадали 29-летний водитель и оба пассажира, мужчины 32 и 25 лет", - сообщает ведомство.

По факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.