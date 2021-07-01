Жителей столичного региона ждет пасмурный и дождливый день

Циклон покидает центральную часть России: сегодня жителей столичного региона ждет облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь и до плюс 22 градусов тепла, - сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в столице и по области днем составит 20-22 градуса тепла, а ночью опустится до плюс 13 градусов. Ветер будет дуть северный, его скорость составит 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с.

Атмосферное давление будет расти составит 746 мм рт ст, - говорится в прогнозе.