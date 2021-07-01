Грузия отменяет коронавирусный "комендантский час"

Согласно решению Межведомственного координационного совета, с сегодняшнего дня, 1 июля, в Грузии отменяется "комендантский час" – запрет на передвижение в ночное время, введенный из-за пандемии коронавируса.

Жителям страны также списывают штрафы за нарушение ковид-ограничений, а это - все штрафы за нарушение правил изоляции, карантина и масочного режима на сумму в 76 млн лари (более $24 млн) - размер штрафа за нарушение ограничения на передвижение в ночные часы составлял 2 тыс лари ($586,5) с физического лица и 10 тыс лари ($2,9 тыс) – с юридического, - напоминает Sputnik Грузия.

В обычном режиме начинает работать и общественный транспорт - метро в столице будет работать с 06:00 до 00:00, а автобусы и маршрутные такси смогут обслуживать пассажиров с 06:00 до 23:00. При этом ношение масок в метро, автобусах, маршрутных такси остается обязательным. Гражданам рекомендуется носить маски и на автобусных остановках.

Напомним, "комендантский час" был введен с 9 ноября 2020 года в семи крупных городах страны – Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти. Изначально запрещалось передвижение с 22:00 до 05:00, но из-за продолжающегося роста случаев заражения COVID-19 с 28 ноября "комендантский час" продлили еще на час – с 21:00, сделав обязательным для жителей всей Грузии.