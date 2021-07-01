Трамп назван одним из худших президентов в истории США

Дональд Трамп стал одним из худших президентов страны за всю ее историю, особенно низкую оценку получили его моральные качества и административные навыки, - свидетельствуют данные исследования, проведенного каналом C-SPAN.

Над рейтингом, который составляется изданием в четвертый раз с 2000 года, работали 142 специалиста в области истории США. По его итогам Трамп занял 41-е место среди всех 44 участников рейтинга.

Первую тройку лучших президентов составили Авраам Линкольн, Джордж Вашингтон и Франклин Рузвельт. Джон Кеннеди стал восьмым, следом за ним идет президент-республиканец Рональд Рейган, десятку лучших замыкает 44-й президент Барак Обама, - передает РИА Новости.

Демократ Билл Клинтон занял 19 позицию, Буш-старший – 21-ю, президент Джордж Буш-младший – 29-ю, а республиканец Ричард Никсон – 31-ю.

Место в рейтинге определялось по сумме баллов по десяти позициям, в том числе оценке моральных качеств, лидерских и административных способностей и искусства внешней политики. По отдельным параметрам Трамп, который был 45-м президентом США, занял 32-е место по дару убеждения и 34-е в вопросах экономики, но при этом остался на последней позиции в таких качествах, как "мораль" и "административные навыки", - говорится в материалах исследования.