ДТП в Сальском районе унесло пять жизней

Минувшей ночью в Сальском районе Ростовской области при столкновении легкового автомобиля и "Газели" погибли пять человек, - сообщил представитель управления ГИБДД России по региону.

Авария произошла в ночь на четверг на 181-м километре автодороги "Котельниково-Песчанокопское".

"В результате ДТП на месте происшествия скончались водитель автомобиля Polo и его пассажиры - женщина 1981 года рождения и четырехлетняя девочка, а также водитель "Газели" и его пассажир - мужчина 1963 года рождения", - рассказал он, передает РИА Новости.

Как предполагают в ГИБДД региона, водитель Volkswagen Polo нарушил правила обгона и столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем ГАЗ-2713.

На месте аварии работают следователи, они устанавливают точные причины происшествия, - добавили в ГИБДД.