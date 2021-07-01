Автомобили в России растут в цене - СМИ

Крупнейший российский автопроизводитель – компания "Автоваз" - повышает цены на весь свой модельный ряд автомобилей от 2% до 4%: Lada станет дороже на 12-30 тыс рублей, - пишет сегодня газета "Ведомости" со ссылкой на гендиректора "Транстехсервиса".

Granta и Vesta вырастут в цене в среднем на 2,3%. Больше всего вырастет в цене Niva Legend - на 4,25%, - следует из обновленного прайс-листа компании, который она разослала салонам, передает ТАСС.

Подорожание связано с ростом цен на сырье, материалы и компоненты, - рассказал представитель "Автоваза", отметив, что корректировка цен минимальна.

Впрочем, дорожают не только вазвоские автомобили: цены в диапазоне от 2,3 до 4%, или от 27 тыс до 73 тыс рублей. для базовой комплектации вырастут и на весь модельный ряд Skoda, автомобили Volkswagen подорожают на 2-3%, коммерческие автомобили Ford вырастут в цене на 37-69 тыс рублей, BMW подорожает в среднем на 1,9%, цена на автомобиль Toyota Camry вырастет на 2,5%, а Hino и Hyundai вырастут в цене на 3-5%.