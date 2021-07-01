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Ночной взрыв газа разрушил дом в Махачкале, есть пострадавшие

Ночной взрыв газа разрушил дом в Махачкале, есть пострадавшие

Минувшей ночью в частном доме в Махачкале прогремел взрыв газовоздушной смеси, дом частично разрушен, - сообщил источник в правоохранительных органах Дагестана.

"Около 02:00 мск в Махачкале по улице Карабудагова в одноэтажном частном доме произошел взрыв газовоздушной смеси. По предварительным данным, пострадали три человека. Они госпитализированы. Дом частично разрушен", - сообщил собеседник, передает ТАСС.

В настоящее время уточняются обстоятельства происшествия, - добавил собеседник агентства. Официальных комментариев спасательных служб региона пока не поступало.

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