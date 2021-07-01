Присяжные Нью-Йорка вынесли обвинения Trump Organization – СМИ

Присяжные в Нью-Йорке вынесли уголовные обвинения против компании бывшего президента США Дональда Трампа Trump Organization и ее финансового директора Аллена Вайссельберга, - пишет газета Washington Post со ссылкой на информированные источники.

Обвинения не будут официально раскрыты по меньшей мере до завтра, поэтому особенности обвинения против компании и финдиректора пока неизвестны, - передает РИА Новости.

Как полагают эксперты, обвинительное заключение может быть связано с неуплатой налогов и получением личных выгод руководством Trump Organization.

Ожидается, что Вайссельберг завтра лично явится в прокуратуру для того, чтобы сдаться властям и принять обвинения, - отмечает издание.