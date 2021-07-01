Иран открывается для российских групповых туристов

С сегодняшнего дня вступает в силу соглашение России и Ирана о безвизовых групповых поездках граждан двух стран, однако прием в РФ туристических групп из Ирана станет возможным только после снятия временных ограничений на въезд иностранцев.

Согласно документу, туристы из двух стран будут путешествовать в Иран и Россию через аккредитованные туристические компании. Документ предусматривает безвизовое пребывание в течение 15 дней групп от 5 до 50 человек с представителем туркомпании.

Ответственными за реализацию соглашения с российской стороны выступит Ростуризм, а с иранской - министерство культурного наследия, ремесел и туризма, - передает РИА Новости.

Напомним, план действий по реализации соглашения был подписан главами туристических ведомств России и Ирана 7 июня. По соглашению оба государства через 30 дней смогут начать взаимный обмен туристическими группами на безвизовой основе.