Украинские эксперты признали мощь нового российского оружия

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в эфире телеканала "Украина 24" оценил новые образцы российского оружия, признав, что такие системы, как гиперзвуковая ракета "Циркон" и межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" недооценивать не стоит.

"Если они сделают "Циркон", это будет очень мощное оружие, это гиперзвуковое оружие, противодействовать которому смогут лишь ведущие страны мира с лазерным и энергетическим оружием, такие как США, Израиль и, возможно, Великобритания с Японией. Прочие страны не имеют защиты от этого оружия", - предупредил Жданов, передает РИА Новости.

В то же время он отметил, что Украина имеет потенциал для создания баллистических ракет, и в случае заказа со стороны военных в стране их могут разработать "в течение года".

Напомним, гиперзвуковые комплексы "Авангард" и "Кинжал" уже заступили на боевое дежурство, а комплексы "Сармат", "Циркон" и С-500 "Прометей" уже "на подходе", - сообщил ранее президент России Владимир Путин.