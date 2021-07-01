Коммуналка становится дороже

С сегодняшнего дня в России вырастут тарифы на коммунальные услуги: в среднем по стране они повысятся на 3,3%, - говорится в сообщении на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

"В 2020 году среднее увеличение платы составило 3,1%. После начала действия новых индексов служба изучит информацию, поступающую в ведомство из органов регулирования, и при выявлении нарушений будет выдавать компаниям предписания снизить тарифы", - уточняется на сайте ведомства, передает РИА Новости.

Работа с тарифами ведется по принципу "инфляция минус", который позволяет не допускать индексации платежа граждан больше, чем на величину инфляции.

"Средний размер индексации тарифов ЖКХ не превысит 4% по итогам года. Предельные 4% обусловлены размером инфляции на 2021 год, в зависимости от величины которой устанавливаются средние индексы роста тарифов в регионах", - говорится в комментарии ФАС.

В регионах тарифы индексируются с учетом местных особенностей: так, согласно постановлению правительства, опубликованному еще в ноябре прошлого года, наибольший из всех регионов порог установлен в Чечне - 6,5%, в Москве средний индекс составляет 4,6%, в Санкт-Петербурге - 3,5%.