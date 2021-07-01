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Пандемия набирает обороты: за сутки в Казахстане выявлено 2 436 случаев COVID

Пандемия набирает обороты: за сутки в Казахстане выявлено 2 436 случаев COVID

В Казахстане снова фиксируют всплеск коронавируса: за сутки выявлено 2 436 новых случаев заболевания.

Лидером по числу инфицированных остается столица: в Нур-Султане выявлено 807 заболевших, на втором месте по числу новых инфицированных Карагандинская область – 384 инфицированных, на третьем с 305 зараженными город Алматы, - передает Sputnik Казахстан.

Свыше ста новых заболевших в городе Шымкенте – 143 человека, вплотную к этой черте подошла и Атырауская область – 98 пациентов.

Днем ранее в стране было выявлено 2 016 случаев COVID.

Также в Талгарском районе Алматинской области медики выявили первый случай индийского штамма "дельта", информацию подтвердил главный врач Талгарской районной больницы Хасен Дасибеков.

Всего в стране с начала пандемии в стране подтверждено 425 573 случая коронавирусной инфекции.

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