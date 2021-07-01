В Северной Осетии возведут ФОК и создадут футбольную команду для людей с ОВЗ

Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло одобрил идею о возрождении футбольной команды для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), - сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"Капитан сборной РФ по футболу ампутантов Игорь Гамаонов в ходе встречи с Меняйло напомнил, что раньше республика славилась командой "Иристон-Автодор", выдвинув инициативу возродить команду, но для этого необходимо бюджетное финансирование - около 5 млн рублей в год", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Глава региона поступившее предложение поддержал, поручив собирать команду. Также он поведал, что уже в следующем 2022 году по программе Минспорта РФ в регионе начнется строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК), один из которых будет возведен для людей с ОВЗ.

Также глава республики поручил врио министра физической культуры и спорта региона Сослану Кочиеву подготовить необходимые документы и найти участки под объекты.