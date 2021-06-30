В Сочи заработала выставка фирмы Фаберже

В Сочи прошла презентация выставки фирмы Фаберже, которая открылась в историческом здании Морского вокзала, - сообщает пресс-служба мэрии города.

Представители петербургского музея фирмы обсудили вопросы о включении посещения выставки в экскурсионную программу по городу, а также ознакомили руководителей крупных турагентств с историческими ювелирными экспонатами.

"Это большое культурное событие для многих жителей и гостей курорта. Особенно важно, что Сочи стал первым городом России после Северной столицы, где можно будет увидеть эти знаменитые произведения искусства", – рассказала директор департамента курортов и туризма администрации города Светлана Батяйкина, передает "АиФ-Юг".

Посетители выставки смогут ознакомиться с императорскими подарками, изысканными фантазийными предметами, ювелирными украшениями, аксессуарами производства Карла Фаберже и его учеников. Всего на выставке представлено 180 подлинных уникальных произведений русского ювелирного искусства "эпохи Фаберже" из собрания Музея Фаберже в Санкт-Петербурге.

Главные ее экспонаты - шесть больших пасхальных яиц работы мастера.

Выставка продлится до 15 сентября, - говорится в сообщении.