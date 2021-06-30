В Дагестане могут запустить "Ласточку" между Махачкалой и регионами страны

Власти Дагестана намерены запустить скоростные железнодорожные перевозки между Махачкалой и другими регионами России, - сообщили в пресс-службе главы республики.

Реализации планов на сегодняшний день мешает неконтролируемый выпас скота, который создает значительные трудности для железнодорожников: одной из самых актуальных проблем у них остается наезд поездов на крупный рогатый скот.

"Руководитель региона сообщил, что рассматривалась возможность запуска скоростного поезда "Ласточка" между Махачкалой и другими регионами России. Но реализации этой инициативы также мешает неконтролируемый выпас скота. Врио главы республики Сергей Меликов поручил до конца июля решить этот вопрос", – говорится в сообщении, передает "АиФ-Дагестан".

Как отметил Сергей Меликов, из-за этого нарушается расписание движения и срывается организованная перевозка, повреждается подвижной состав, возникает угроза схода с железнодорожного полотна, что может привести к человеческим жертвам, а также наносится ущерб владельцам животных. Первому вице-премьеру РД Батыру Эмееву и вице-премьеру Абдулмуслиму Абдулмуслимову поручено провести совместное совещание по этому вопросу с привлечением глав муниципалитетов.