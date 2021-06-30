Пожилые жители Турции и врачи смогут получить третью дозу вакцины от коронавируса

Жители Турции старше 50 лет и медицинские работники смогут получить третью дозу вакцины против COVID-19, рассказал глава Минздрава республики Фахреттин Коджа по итогам заседания Научно-консультативного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Он подчеркнул, что желающие сделать еще одну прививку могут записаться на вакцинацию по всей стране начиная с завтрашнего дня.

Коджа обратил внимание, что пациент сам выбирает препарат для вакцинации, передает Anadolu.

Министр напомнил, что массовая вакцинация необходима для достижения коллективного иммунитета против COVID-19.