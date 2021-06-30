НАТО не планирует покидать Черное море

НАТО сохранит представительство в Черном море и собирается развивать сотрудничество с партнерами в регионе, заявил спецпредставитель генерального секретаря альянса по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай во время визита в Тбилиси.

Комментируя инцидент в Черном море с участием военного корабля Defender, он пояснил, что НАТО придерживается "твердой позиции", когда речь идет о свободе судоходства и территориальной принадлежности Крыма, и защита этих принципов лежала в основе поведения союзников альянса во время событий 23 июня.

Аппатурай призвал Россию осознать, что союзники НАТО не намерены отходить назад в этом вопросе. Он напомнил, что после совершенной провокации Defender прибыл в Грузию. "Так что это совместное обязательство союзников обеспечить безопасность Черного моря и преданность этим принципам, что важно для этого региона", - цитирует слова спецпредставителя "Интерфакс".

Он пообещал, что НАТО сохранит свое представительство в Черном море, чтобы продолжать оказывать поддержку союзникам и партнерам.