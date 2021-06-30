Большой городской парк появится в Лабинске

В городе Лабинск Краснодарского края по нацпроекту "Жилье и городская среда" создадут парк площадью 10 гектаров.

"На месте пустыря появится масштабная и современная зона отдыха. При разработке дизайн - проекта учитывались все пожелания жителей", - сообщает пресс-служба администрации региона.

На проект выделено 80 млн рублей из федерального бюджета. В парке организуют спортивную, детскую и воркаут площадки, возведут скейт-парк, фито-зону, скалодром, веревочный парк, установят беседки. В парке на берегу реки появятся пирсы, рассказал вице-губернатор Кубани Александр Трембицкий.