В Жамбылской области стали выращивать голландский картофель
Аграрии Жамбылской области в этом году выращивают высокопродуктивный сорт картофеля из Нидерландов.
Голландский картофель посадило в Шуском районе товарищество Qyzylsha.
"Этот уникальный сорт впервые засеян в нашем районе в таком большом количестве. Отличительная его черта в том, что голландский картофель не требует подбора участка. Чем чаще меняется место посадки – тем выше урожайность", - пояснили аграрии.
Обильный урожай ожидается через 55 дней. Через месяц начнется цветение картофеля. Хорошие всходы появились на всех 116 га.
В прошлом году в Жамбылской области картофелем было засеяно 11,2 тыс га, регион известен как картофелеводческий.
Вестник Кавказа
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