В Жамбылской области стали выращивать голландский картофель

Аграрии Жамбылской области в этом году выращивают высокопродуктивный сорт картофеля из Нидерландов.

Голландский картофель посадило в Шуском районе товарищество Qyzylsha.

"Этот уникальный сорт впервые засеян в нашем районе в таком большом количестве. Отличительная его черта в том, что голландский картофель не требует подбора участка. Чем чаще меняется место посадки – тем выше урожайность", - пояснили аграрии.

Обильный урожай ожидается через 55 дней. Через месяц начнется цветение картофеля. Хорошие всходы появились на всех 116 га.

В прошлом году в Жамбылской области картофелем было засеяно 11,2 тыс га, регион известен как картофелеводческий.