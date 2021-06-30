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В Краснодаре на месяц введут ограничение движения на улице Мира

В Краснодаре на месяц введут ограничение движения на улице Мира

Ремонт сетей водоснабжения начинается 30 июня на улице Мира в Краснодаре, в связи с этим по 30 июля вводится ограничение движения на участке от Кирова до Октябрьской, пишут "Кубанские новости".

В течение месяца на это участке движение транспорта будет осуществляться по одной полосе.

Кубаньэнергосервис будет выполнять ремонт на сетях водоснабжения закрытым способом, на проезжей части поочередно будут устраивать котлованы.

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Вестник Кавказа

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