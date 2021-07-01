”Северный поток-2” вновь оказался в центре политических игр

Перспективы скорого завершения российского энергетического проекта ”Северный поток-2” продолжают будоражить политиков по обе стороны Атлантики. И хотя тон риторики Вашингтона против России стал заметно мягче, американцы активно используют тему газопровода в своих политических играх, пишет EUreporter.

Президент США Джо Байден не вводил санкции против компании Nord Stream AG (51% акций компании принадлежит Газпрому), но ужесточил санкции против российских трубоукладчиков. Вашингтон ясно дал понять, что больше не может тормозить почти законченный проект. Тем не менее госсекретарь Блинкен продолжает говорить ”об угрозе” российского газопровода для энергетической безопасности Европы.

Для Германии ”Северный поток-2” давно стал головной болью. Беспрецедентное давление, которое Вашингтон оказывает на Берлин в последнее время, вряд ли радует Берлин. Правда, теперь Белый дом решил перестать обвинять Германию во всех грехах, решив добиться для Америки компромиссов, которые позволили бы Вашингтону в случае необходимости контролировать транзит российского газа, особенно если Москва попытается значительно сократить поток газа в Европу через территорию Украины.

На Украине предстоящий запуск ”Северного потока-2” вызывает серьезные опасения, в первую очередь из-за возможных потерь для Киева в случае сокращения Москвой поставок газа через украинскую газотранспортную систему. Украинские специалисты уже просчитывают возможные убытки.

МИД России отреагировал на мрачные прогнозы, заявив что ”Северный поток-2” - чисто экономический проект, не имеющий политического измерения. У Украины есть контракт с ”Газпромом” до 2024 года, и вопрос о дальнейшем транзите газа будет решаться путем переговоров. В то же время Москва уверяет, что Украина не останется без российского газа.

Наряду с Украиной активно выражает недовольство ”Северным потоком 2” Польша. Варшава известна своим негативным отношением к поставкам российского газа в Европу. В стране уже начато строительство альтернативного трубопровода в Данию - Baltic Pipe (”Балтийская труба”) для доставки газа из Норвегии. Однако эксперты сомневаются, что относительно скромные запасы норвежского газа смогут составить конкуренцию голубому топливу из России.

В любом случае политические игры и интриги вокруг «Северного потока-2», скорее всего, затянутся надолго, во многом из-за давления Вашингтона, нежелания Германии и других стран ЕС ссориться с Америкой, а также стремления поддержать Украину.