Имя Резо Габриадзе дали кинобиблиотеке в Тбилиси

Имя выдающегося грузинского художника, режиссера и сценариста Резо Габриадзе получила кинобиблиотека при Национальной парламентской библиотеке в Тбилиси.

В библиотеке размещен мини-музей Габриадзе, где экспонируются его архивные материалы, афиши и произведения. Торжественную церемонию открытия посетил сын Резо Габриадзе – режиссер Лео Габриадзе, передает Sputnik Грузия.

Художник, сценарист, режиссер и скульптор, основатель Тбилисского театра марионеток (1981 год) Резо Габриадзе родился в 1936 году в Кутаиси. Авторству мастера принадлежат не только живописные и скульптурные произведения, но и сценарии к нескольким десяткам фильмов, ставшим классикой грузинского кинематографа. Среди них – "Не горюй!", "Мимино", "Кин-дза-дза".