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Чимаев прекратил сотрудничество с менеджером Хабиба

Чимаев прекратил сотрудничество с менеджером Хабиба

Боец UFC в полусредней и средней весовых категориях Хамзат Чимаев завершил сотрудничество с менеджером Али Абдель-Азизом.

Отмечается, что Чимаева исключили из списка бойцов Dominance MMA. Спортсмен и менеджер больше не подписаны друг на друга в Instagram.

"Хамзат завершил отношения с Али Абдель-Азизом. Это произошло по-доброму и уважительно. Теперь менеджер Хамзата — Махди Шаммас", – приводит слова источника из команды Чимаева" Sports.ru.

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