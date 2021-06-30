Главная » Новости

Джабраил Гаджиев завоевал золото на чемпионате Европы по вольной борьбе

Джабраил Гаджиев завоевал золото на чемпионате Европы по вольной борьбе

Очередную золотую медаль завоевал азербайджанский спортсмен на чемпионате Европы по вольной борьбе среди юниоров в Дортмунде.

Член сборной Азербайджана Джабраил Гаджиев (74 кг) в финальной схватке одолел спортсмена из Турции и стал чемпионом Европы среди юниоров, сообщает Trend.

Стоит отметить, что до этого азербайджанские борцы вольного стиля Кянан Гейбатов (61 кг) и Туран Байрамов (70 кг) тоже стали чемпионами Европы.

1225 просмотров





Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!