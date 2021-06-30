Джабраил Гаджиев завоевал золото на чемпионате Европы по вольной борьбе
Очередную золотую медаль завоевал азербайджанский спортсмен на чемпионате Европы по вольной борьбе среди юниоров в Дортмунде.
Член сборной Азербайджана Джабраил Гаджиев (74 кг) в финальной схватке одолел спортсмена из Турции и стал чемпионом Европы среди юниоров, сообщает Trend.
Стоит отметить, что до этого азербайджанские борцы вольного стиля Кянан Гейбатов (61 кг) и Туран Байрамов (70 кг) тоже стали чемпионами Европы.
Вестник Кавказа
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