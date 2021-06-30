Безработица в России возвращается к допандемийному уровню?

Количество безработных в России в мае текущего года сократилось на 213 тыс относительно предыдущего месяца и достигло 3 млн 685 тыс человек, такие предварительные данные опубликовал Росстат.

Это означает, что число безработных в России сокращается уже девятый месяц подряд, отмечает "Интерфакс".

Кроме того, майский показатель - минимальный с марта прошлого года, когда численность безработных равнялась 3 млн 485 тыс человек. Уже в апреле 2020 года из-за пандемии коронавируса произошел скачок до 4 млн 286 тыс человек.

Уровень безработицы в мае сократился до 4,9% с 5,2% в апреле, 5,4% в марте, 5,7% в феврале и 5,8% в январе.