Дагестан получит более 30 тыс доз вакцины от COVID-19

Врио главы Дагестана Сергей Меликов провел совещание, в ходе которого обсудил вопрос распространения коронавируса в регионе.



Он отметил, что в республике растет количество заболевших инфекцией.

"На сегодняшний день более 370 человек поступили в лечебные учреждения с пневмонией, лабораторно подтвержденных случаев – более 140, причем имеются новые формы заболевания. Таким образом, мы фиксируем пик заразившихся в этом году, потому что сегодняшние цифры превышают показатели второй волны, которая приходилась на декабрь-январь", – приводит слова Меликова РИА Дагестан.



По его словам, если в республике продолжится рост заболеваемости, то придется вводить дополнительные ограничения. Он также добавил, что Дагестан не является субъектом, который находится в "красной" зоне.