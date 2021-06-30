84-летний автолюбитель пострадал в ДТП в Армении

Авария с двумя пострадавшими произошла на трассе Джрвеж-Дзорахпюр в Котайкской области, об этом пишет сайт криминальной хроники shamshyan.com.

Примерно в 14:15 (13:15 мск) столкнулись Volkswagen Touareg с 20-летним водителем и KIA Sorento, за рулем которого находился 84-летний пенсионер.

В результате инцидента оба водителя получили травмы и были госпитализированы в медцентр "Абовян".

По факту аварии готовятся материалы.