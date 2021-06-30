Поддельным препаратом от COVID-19 "вакцинировали" сотни жителей Уганды

В Уганде около 800 человек "вакцинировали" поддельным препаратом от коронавируса, сообщает Daily Monitor.

"Содержимое этикеток этой вакцины, как подозревают, было либо откуда-то украдено, либо подделано", - цитирует портал руководителя управления по здравоохранению Валлен Наамару.

По ее словам, вакцинация фальшивым препаратом проходила с 15 мая по 17 июня.

Отмечается, что врач, который вел процесс вакцинации, находится в розыске.

Наамару подчеркнула, что "практически все вакцины против COVID-19 имеют объем 5 мл", но эти ампулы больше.

Стоит добавить, что аферисты могли использовать воду вместо настоящей вакцины.