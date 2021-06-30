Цены на нефть показали рекордный за 12 лет рост

Нефтяные цены в первом полугодии текущего года продемонстрировали темпы роста, рекордные с 2009 года. Об этом говорят данные торгов.

Североморская нефтяная смесь Brent за 6 месяцев подорожала на 44,2%, легкая нефть WTI - на 51,5%. Во втором квартале рост составил 17,5% и 24,2% соответственно, передает РИА Новости.

Кроме того, на протяжении месяца стоимость Brent была выше $76, а WTI - $74. В последний раз такие показатели наблюдались в 2018 году.