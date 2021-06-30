"Кин-дза-дза!" выйдет вновь в прокат с 1 июля

Восстановленная версия известной картины "Кин-дза-дза!" Георгия Данелии выйдет в повторный прокат с 1 июля к 35-летию фильма, сообщает пресс-служба сети "Синема Парк" и "Формула Кино".

"Дистрибьюторская компания "Арткино" при поддержке киноконцерна "Мосфильм" выпускает в повторный прокат культовую комедию "Кин-дза-дза!" выдающегося кинорежиссера Георгия Данелии к 35-летию фильма и после полной цифровой реставрации изображения и звука", - рассказали в пресс-службе.

Стоит отметить, что любителей кино ожидают дополнительные материалы с рассказом об истории создания фильма.

Премьерный показ отреставрированной картины прошел сегодня.