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"Кин-дза-дза!" выйдет вновь в прокат с 1 июля

&quot;Кин-дза-дза!&quot; выйдет вновь в прокат с 1 июля

Восстановленная версия известной картины "Кин-дза-дза!" Георгия Данелии выйдет в повторный прокат с 1 июля к 35-летию фильма, сообщает пресс-служба сети "Синема Парк" и "Формула Кино".

"Дистрибьюторская компания "Арткино" при поддержке киноконцерна "Мосфильм" выпускает в повторный прокат культовую комедию "Кин-дза-дза!" выдающегося кинорежиссера Георгия Данелии к 35-летию фильма и после полной цифровой реставрации изображения и звука", - рассказали в пресс-службе.

Стоит отметить, что любителей кино ожидают дополнительные материалы с рассказом об истории создания фильма.

Премьерный показ отреставрированной картины прошел сегодня.

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Вестник Кавказа

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