Полицейский задержан по делу об убийстве во время застолья в Грузии

Убийство молодого человека произошло в Зестафони, задержан следователь полиции. Об этом сообщает Генеральная прокуратура Грузии.

Как установило следствие, что преступление было совершено сегодня во время застолья в доме в городе Зестафони (Имерети). Между гостями началась ссора, один из них схватил пистолет следователя и выстрелил в оппонента. Еще один присутствующий сразу же уничтожил важные улики по делу.

Пострадавший скончался по пути в больницу, передает Sputnik Грузия.

Всего по делу задержаны трое: обвиняемый в собственно убийстве, следователь полиции, передавший свое оружие убийце, и тот, кто уничтожил улики.