Кянан Гейбатов стал чемпионом Европы по борьбе

В Дортмунде проходит европейское первенство по вольной борьбе среди юниоров.

Борец из Азербайджана Кянан Гейбатов, выступавший в весовой категории 61 кг, в первой схватке победил спортсмена из Украины с минимальным счетом, а затем вышел в полуфинал, взяв вверх над представителем Франции. После этого, Гейбатов одолел грузинского борца и вышел в финал, сообщает Trend.

30 июня Кянан одержал победу над армянским борцом в финальной схватке и стал чемпионом Европы.