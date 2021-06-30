Семь новых горнолыжных трасс и три канатки появятся на курорте "Ведучи"

Компания "Курорты Северного Кавказа" создаст на курорте "Ведучи" (Чечня) семь новых горнолыжных трасс, общая протяженность которых составит 8,7 км, и три канатные дороги. Такое сообщение распространила ее пресс-служба.

Как трассы, так и подъемники уже спроектированы, оформляется конкурсная документация для поиска подрядчиков.

Новая зона катания заработает для гостей в зимнем сезоне 2022/2023.

Все желающие смогут прокатиться на северном склоне хребта Данедук с высоты 2325 м на трех трассах синего уровня сложности, двух черных и двух красных. Каждую снабдят системой искусственного оснежения. Наверх горнолыжников отвезут кресельные подъемники протяженностью 1390 и 622 м, а северный и южный склоны курорта свяжет гигантская канатная дорога типа "3S" с почти рекордной длиной - 4,4 км.