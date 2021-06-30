В Подмосковье пока не планируют вводить QR-коды для транспорта

Высокий уровень вакцинации от коронавируса в Московской области даст возможность избежать запрета на использование общественного транспорта гражданам без прививки, сообщил глава региона Андрей Воробьев.

"Мы рассматривали такую возможность, но при таком уровне вакцинации мы очень постараемся не доставлять дополнительных хлопот нашим жителям", - приводит слова Воробьева "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что в Подмосковье с 1 июля могут запретить пользоваться общественным транспортом пассажирам, которые не вакцинировались от коронавируса.