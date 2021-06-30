Жару +45, грозы и град обещают синоптики в Казахстане

Штормовое предупреждение объявлено на завтра в семи областях Казахстана, такое сообщение распространил Казгидромет.

В Западно-Казахстанской области синоптики ожидают местами грозу и град. Днем будет очень жарко - 37 градусов. Ветер южный, юго-западный, местами его скорость достигнет 15-20 м/с. Местами по области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматинской области в районе Киргизского Алатау пройдут кратковременный дождь, гроза и град, будет дуть ветер с порывами 15-20 м/с. На остальной части области воздух прогреется до 33-35 градусов.

В Кызылординской области местами столбики термометров поднимутся до 45 градусов.

В Атырауской области прогнозируются гроза, северо-западный ветер со скоростью 15-20 м/с, температура воздуха днем поднимется до 38 градусов.

В Восточно-Казахстанской области местами синоптики обещают 35 градусов. Ветер северный, северо-восточный местами 15-20 м/с.

В Павлодарской области также будет жарко - местами до 36 градусов.

В Жамбылской области в горных и предгорных районах пройдет гроза, выпадет град.