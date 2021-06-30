Власти признали госдолг Армении неуправляемым

Государственный долг Армении достиг критической отметки и стал неуправляемым, об этом заявил в парламенте и.о. министра финансов Атом Джанджугазян, представляя проект об утверждении отчета по выполнению госбюджета на прошлый год.

"Несмотря на многочисленные обсуждения, номинальная и относительная величина государственного долга превысила тот порог, который для стран, имеющих схожую с нашей характеристику, считается управляемым", - цитирует его Panorama.am.

Несмотря на это, и.о. главы Минфина выразил мнение, что проблемы Армении в связи с этим "не столь масштабны".

Джанджугазян пояснил, что программы экономического роста на ближайшие пять лет позволят нарастить его потенциал настолько, что долговое бремя уменьшится, и соотношение ВВП-госдолг вернется на уровень ниже 60%.

И.о. министра уточнил, что армянский госдолг достиг $7,969 млрд, из которых $7,509 млрд - это долг правительства.