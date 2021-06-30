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СМИ: РФС нашел замену Черчесову

СМИ: РФС нашел замену Черчесову

Главным тренером сборной России по футболу может стать наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий, сообщает портал "Бизнес Online".

50-летний специалист может возглавить национальную команду вместо нынешнего наставника Станислава Черчесова. Отмечается, что его кандидатуру рассматривает РФС.

Стоит отметить, что Слуцкий уже работал со сборной России с августа 2015-го по июнь 2016 года. С ним команда пробилась в финальную часть Евро-2016, однако заняла последнее место в группе В.

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Вестник Кавказа

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