Вымогательница "заработала" $20 тыс на личных фото приятеля в Ташкенте

Стражи порядка задержали жительницу Ташкента, которая путем шантажа фотографиями интимного свойства выманила у приятеля более 200 млн сумов ($20 тыс). Такое сообщение распространила пресс-служба прокуратуры.

Оперативное мероприятие было проведено совместно с ГУВД по Яшнабадскому району. Злоумышленницу задержали с вещественными доказательствами ее вины после того, как шантажируемый перечислил на ее карту 10 млн сумов ($1 тыс) из затребованных ею 85 млн сумов ($8,5 тыс).

"Было установлено, что с марта этого года гражданка путем вымогательства получила от мужчины свыше 200 млн сумов ($20 тыс), угрожая распространить в Сети, снятые ею фото- и видеоматериалы", - цитирует сообщение Sputnik Узбекистан.

Открыто уголовное дело по статье о вымогательстве.