Россия и США организуют мероприятие в память о теракте 11 сентября

Россия совместно с США займется подготовкой мероприятия в память о 20-й годовщине событий 11 сентября 2001 года. Об этом заявил замгенсека ООН, руководитель контртеррористического управления Владимир Воронков.

"Если говорить о 20-й годовщине атак 11 сентября, мы работаем вместе с американскими коллегами над организацией события в память о жертвах террористов, - приводит его слова ТАСС.

Воронков также отметил, что жертвам терактов и их судьбам необходимо уделять больше внимания.